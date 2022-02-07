Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 3 копейки до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,12 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,0800 - 28,1000 грн/доллар, евро 32,1038 - 32,1267 грн/евро, российский рубль 0,3711 - 0,3715 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,14 гривен за доллар. Курс снизился на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.