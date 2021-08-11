НБУ опустил официальный курс доллара до годового минимума

Официальный курс гривны к доллару на 11 августа установлен на уровне 26,75 гривен за доллар. Ниже курс был только 1 июля 2020 года - 26,6676 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7557 гривен за 1 доллар (-0,0454 грн). При этом курс доллара на 10 августа составляет 26,8011 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)