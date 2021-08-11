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НБУ опустив офіційний курс долара до річного мінімуму

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Україна, Середа 11 серпня 2021 07:45
НБУ опустив офіційний курс долара до річного мінімуму Фото: курс долара виріс на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 11 серпня встановлено на рівні 26,75 гривень за долар. Нижче курс був тільки 1 липня 2020 року - 26,6676 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 11 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,7557 гривень за 1 долар (-0,0454 грн). При цьому курс долара на 10 серпня становить 26,8011 гривень за 1 долар.

НБУ опустив офіційний курс долара до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ опустив офіційний курс долара до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 10 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 26,7550 гривень за долар, курс в покупці до 26,7350 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 7 копійок до 31,40 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, так як збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро-в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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