НБУ опустил курс евро до нового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 7 копеек до 25,77 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 декабря установлен на таком уровне: 2577,7911 гривен за 100 евро (-6,8361 грн).

При этом курс евро на 23 декабря составляет 2584,6272 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс упал до нового минимума с начала года. Предыдущий минимум был зафиксирован 23 декабря - 2584,6272 за 100 евро. А ниже курс был только 14 января 2016 года - 2557,1144 гривен за 100 евро.

Напомним, сегодня, 23 декабря 2019 года, на наличном рынке снизился на 5 копеек до 25,89 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 25,45 (25,50 - 21 декабря), продажи - 25,89 (25,94 - 21 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 4 копейки до 25,80 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 25,79 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,27 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на таком уровне: 2327,5766 гривен за 100 долларов (-1,5459 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 23 декабря - 2329,122 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.