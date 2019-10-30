НБУ опустил курс доллара ниже 25 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 октября 2019 года опустил официальный курс доллара до 24,99 гривен, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В частности, официальный курс гривны к доллару на 31 октября установлен на таком уровне: 2499,5421 гривен за 100 долларов (-11,8384 гривен).

При этом курс доллара на 30 октября составлял 2511,3805 гривен за 100 долларов.

Отметим, сегодня на открытии межбанковского валютного рынка курс доллара снизился на шесть копеек - до 25,03 гривен по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Кроме того, в течение дня доллар пробивал и более низку отметку - на уровне 24,97 гривен.

В полдень Нацбанк отреагировал на укрепление гривны и опустил справочный курс до 25,00 гривен за доллар. Это на 13 копеек ниже справочного курса на 29 октября.

Напомним, аналитик "Альпари" Максим Пархоменко рассказал в комментарии РБК-Украина, каким будет курс доллара в ноябре. По его словам, в случае успешных переговоров с Международным валютным фондом о новой трехлетней программе финансирования, курс доллара может стабилизироваться на уровне 25,50 гривен. В обратном случае украинская гривна может оперативно просесть до отметки 25,60.