НБУ опроверг выплату более 100 млн грн владельцу банка-банкрота

Национальный банк Украины (НБУ) не возмещал акционеру "Радикал Банка" средства и никаких законных оснований для такого возмещения нет. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Таким образом НБУ прокомментировал заявление заместителя главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Дубинского о том, что Национальный банк якобы заплатит в пользу ООО "Промышленная инновационная компания" (акционер "Радикал Банка", который владеет 71% акций банка) 128,9 млн грн возмещения.

В то же время правление НБУ 27 июня 2019 года приняло решение о формировании обеспечения под вероятные будущие обязательства НБУ по этому судебному делу в размере 128,9 млн грн в соответствии с требованиями законодательства Украины и международных стандартов финансовой отчетности.

"Однако подчеркиваем, что формирование обеспечения под вероятные будущие обязательства не является возмещением материального ущерба. Национальный банк уверен в своей правовой позиции и ожидает непредвзятое рассмотрение этого дела судом первой инстанции", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации ПАО "Радикал банк". Процедура началась в соответствии с решением, принятым правлением Национального банка Украины (НБУ) 9 ноября 2015 года.

Напомним, Совет Национального банка Украины (НБУ) на своем заседании 10 сентября утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу.