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НБУ оприлюднив ТОП-10 компаній з обміну валют за сплатою податків

Понеділок 15 липня 2024 10:38
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НБУ оприлюднив ТОП-10 компаній з обміну валют за сплатою податків Фото: НБУ оприлюднив ТОП-10 компаній з обміну валют за сплатою податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Національний банк України оприлюднив дані про найбільших платників податку на прибуток серед фінансових компаній, що працюють на ринку обміну валют.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мінфін".

ТОП-10 продемонстрували значне зростання за сумами сплати податків, що свідчить про успішну діяльність самих компаній та ефективне управління фінансами.

Десятка найбільших платників податку на прибуток серед фінансових компаній з обміну валют (дані наведено в млн грн)

НБУ оприлюднив ТОП-10 компаній з обміну валют за сплатою податків

Дані Національного банку України

Так в лідери найбільших платників податків серед компаній з обміну валют ввійшли "Альфа-Інвест Груп" (42,3 млн грн), "Октава Фінанс" (35,7 млн грн) та фінансова компанія "Ліберті Фінанс", що входить до "КИТ Груп".

Варто зазначити, що перелічені компанії займають провідні позиції на українському ринку обміну валют, забезпечуючи постійний і значний податковий внесок до державного бюджету.

За даними регулятора ТОП-компанії лідирують і за іншими бізнес-показниками; "Альфа-Інвест Груп" і "Ліберті Фінанс" із "КИТ Груп" входять до трійки лідерів за розміром власного капіталу - 243,7 млн грн і 188,7 млн грн відповідно. "Ліберті Фінанс" – також галузевий лідер за динамікою зростання активів, які у 2023 році збільшились на 211,1% порівняно з показником 2022 року.

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