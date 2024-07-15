НБУ обнародовал ТОП-10 компаний по обмену валют по уплате налогов

Национальный банк Украины обнародовал данные о крупнейших плательщиках налога на прибыль среди финансовых компаний, работающих на рынке обмена валют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Минфин".

ТОП-10 продемонстрировали значительный рост по суммам уплаты налогов, что свидетельствует об успешной деятельности самих компаний и эффективном управлении финансами.

Десятка крупнейших плательщиков налога на прибыль среди финансовых компаний по обмену валют (данные приведены в млн грн)

Данные Национального банка Украины

Так, в перечне лидеров среди крупнейших плательщиков налогов из числа компаний по обмену валют - "Альфа-Инвест Групп" (42,3 млн грн), "Октава Финанс" (35,7 млн грн) и финансовая компания "Либерти Финанс", входящая в "КИТ Групп".

Следует отметить, что перечисленные компании занимают также ведущие позиции на украинском рынке обмена валют, обеспечивая постоянный и значительный налоговый вклад в государственный бюджет.

По данным регулятора, ТОП-компании лидируют и по другим бизнес-показателям: "Альфа-Инвест Групп" и "Либерти Финанс" из "КИТ Групп" входят в тройку лидеров по размеру собственного капитала - 243,7 млн грн и 188,7 млн грн соответственно. "Либерти Финанс" - также отраслевой лидер по динамике роста активов, которые в 2023 году увеличились на 211,1% по сравнению с показателем 2022 года.