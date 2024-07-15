ua en ru
Пн, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ обнародовал ТОП-10 компаний по обмену валют по уплате налогов

Понедельник 15 июля 2024 10:38
UA EN RU
НБУ обнародовал ТОП-10 компаний по обмену валют по уплате налогов Фото: НБУ обнародовал ТОП-10 компаний по обмену валют по уплате налогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Национальный банк Украины обнародовал данные о крупнейших плательщиках налога на прибыль среди финансовых компаний, работающих на рынке обмена валют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Минфин".

ТОП-10 продемонстрировали значительный рост по суммам уплаты налогов, что свидетельствует об успешной деятельности самих компаний и эффективном управлении финансами.

Десятка крупнейших плательщиков налога на прибыль среди финансовых компаний по обмену валют (данные приведены в млн грн)

НБУ обнародовал ТОП-10 компаний по обмену валют по уплате налогов

Данные Национального банка Украины

Так, в перечне лидеров среди крупнейших плательщиков налогов из числа компаний по обмену валют - "Альфа-Инвест Групп" (42,3 млн грн), "Октава Финанс" (35,7 млн грн) и финансовая компания "Либерти Финанс", входящая в "КИТ Групп".

Следует отметить, что перечисленные компании занимают также ведущие позиции на украинском рынке обмена валют, обеспечивая постоянный и значительный налоговый вклад в государственный бюджет.

По данным регулятора, ТОП-компании лидируют и по другим бизнес-показателям: "Альфа-Инвест Групп" и "Либерти Финанс" из "КИТ Групп" входят в тройку лидеров по размеру собственного капитала - 243,7 млн грн и 188,7 млн грн соответственно. "Либерти Финанс" - также отраслевой лидер по динамике роста активов, которые в 2023 году увеличились на 211,1% по сравнению с показателем 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Потребление достигло максимума из-за жары: "Укрэнерго" назвало время наибольших отключений
Потребление достигло максимума из-за жары: "Укрэнерго" назвало время наибольших отключений
DAILY
Тест на прочность. Удержат ли ВСУ фронт и что будет с войной до конца года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тест на прочность. Удержат ли ВСУ фронт и что будет с войной до конца года