НБУ определился с выходными днями для банков в 2020 году

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Из-за 8 марта в банках будет дополнительный выходной день

Национальный банк Украины обнародовал график выходных дней в банковской системе на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, банковская система в 2020 году будет работать согласно общего графика праздничных и выходных дней в Украине.

Так, в этом году дополнительно к выходным дням в субботу и воскресенье будет еще череда выходных дней. Это связано с переносом праздничных дней, приходящихся на субботу и воскресенье, на следующий рабочий день.

"Перенос рабочего дня произошел только в январе этого года, дополнительных переносов рабочих дней в 2020 году уже не предвидится", - говорится в сообщении.

Согласно графику НБУ, в ближайшее дополнительным выходным днем будет 9 марта, так как Международный женский день придется на понедельник. Таким образом, выходными днями будут 7-9 марта.

Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневный рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Отметим, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в 2018 году, Международный женский день находится на четвертом месте среди любимых праздников украинцев, его любят 42,9% опрошенных.