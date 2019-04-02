НБУ определился с переносом рабочих дней банков в 2019 году

Национальный банк Украины принял решение о переносе рабочих дней банковской системы в 2019 году. Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook.

Согласно сообщению, в 2019 году дни работы украинской банковской системы переносятся с:

вторника 30 апреля - на субботу 11 мая;

понедельника 30 декабря - на субботу 21 декабря;

вторника 31 декабря - на субботу 28 декабря.

Как отметили в НБУ, банки должны: сообщить клиентам о собственном режиме работы в эти дни; организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

Как сообщало РБК-Украина, в конце апреля - начале мая выходными будут пять дней подряд - с 27 апреля до 1 мая.

Напомним, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря. При этом специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.