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НБУ определил принципы регулирования банковской системы во время военного положения

Новости » Финансы    29.11.2018 - 15:07
НБУ определил принципы регулирования банковской системы во время военного положения

В Нацбанке вспомнили о принятых еще в декабре 2003 года нормативных актах о работе в особый период

Национальный банк 28 ноября принял постановление "Об особенностях функционирования банковской системы Украины в условиях особого периода". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, на время военного положения, введенного сроком на 30 дней в 10 областях Украины, банковская система и в дальнейшем будет работать в обычном режиме.

В то же время, НБУ в случае необходимости будет принимать отдельные решения относительно порядка, объемов и сроков внедрения дополнительных мероприятий, обусловливающих функционирование банковской системы Украины в особой период.

Перечень этих постановлений, которые может задействовать НБУ, содержится в постановлении. Среди них принятые в декабре 2003 года положение "О порядке управления Национальным банком в особый период", "О межбанковском переводе средств в национальной валюте в особый период", "О порядке валютного регулирования и валютного контроля в особый период" и другие.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября. Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

В свою очередь Национальная комиссия с ценных бумаг и фондового рынка (НКЦБФР) заявляет, что введение военного положения в десяти областях Украины никоим образом не повлияет на функционирование рынка ценных бумаг.

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