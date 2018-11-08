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НБУ визначив операційну ціль монетарної політики

Новини » Фінанси    08.11.2018 - 16:24
Фото: НБУ (РБК-Україна)
Фото: НБУ (РБК-Україна)

Центробанк хоче утримати всі ставки на рівні, близькому до рівня облікової ставки

Національний банк вніс зміни до Положення про основи процентної політики НБУ, визначивши операційну ціль монетарної політики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Операційна ціль процентної політики Національного банку полягає в утриманні Українського індексу міжбанківських ставок (UIIR) для кредитів та депозитів овернайт у національній грошовій одиниці на рівні, близькому до рівня облікової ставки, у межах коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу", - йдеться у доповненні до документу.

Як нагадали в прес-службі НБУ, зниження інфляції до 5% у середньостроковій перспективі - це ціль монетарної політики центробанку.

У той же час, "ціль проведення монетарних операцій - це утримати значення UIIR на рівні, близькому до рівня облікової ставки (зараз - 18%) та у межах коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу, тобто - за кредитами овернайт (зараз - 20%) та депозитними сертифікатами овернайт (зараз - 16%)".

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У НБУ зазначили, що у вересні 2018 року споживча інфляція становила 8,9% у річному вимірі. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).

Відзначимо, що Правління НБУ за підсумками засідання 6 вересня прийняло рішення підвищити облікову ставку з 17,5% до 18%.

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