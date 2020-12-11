ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ определил объекты критической инфраструктуры банковской системы

Киев, Пятница 11 декабря 2020 12:36
НБУ определил объекты критической инфраструктуры банковской системы
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины определил критерии и порядок отнесения объектов банковской системы к объектам критической инфраструктуры. Кроме того, НБУ определил порядок отнесения объектов к критической информационной инфраструктуре.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, это сделано во исполнение полномочий, предоставленных НБУ законом "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Так, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес. В частности, это Национальный банк и банки, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев:

  • банк, который включен в перечень системно важных банков;
  • банк, который включен в перечень банков, уполномоченных для работы (осуществления операций) в особый период;
  • банк, в котором государство прямо или опосредованно владеет долей более 75% от уставного капитала банка

Также НБУ сформировал требования к отнесению информационных систем объектов критической инфраструктуры в банковской системе, кибератака на которые непосредственно может повлиять на устойчивое функционирование объекта критической инфраструктуры, к объектам критической информационной инфраструктуры.

Напомним, Украина поднялась на четыре позиции и заняла 25 место в Национальном индексе кибербезопасности (National Cybersecurity Index 2020).

Напомним, в марте 2020 года Национальный банк Украины обновил перечень системно важных банков.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Национальный банк Украиныбанки

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь