НБУ определил объекты критической инфраструктуры банковской системы

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальный банк Украины определил критерии и порядок отнесения объектов банковской системы к объектам критической инфраструктуры. Кроме того, НБУ определил порядок отнесения объектов к критической информационной инфраструктуре.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, это сделано во исполнение полномочий, предоставленных НБУ законом "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Так, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес. В частности, это Национальный банк и банки, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев:

банк, который включен в перечень системно важных банков;

банк, который включен в перечень банков, уполномоченных для работы (осуществления операций) в особый период;

банк, в котором государство прямо или опосредованно владеет долей более 75% от уставного капитала банка

Также НБУ сформировал требования к отнесению информационных систем объектов критической инфраструктуры в банковской системе, кибератака на которые непосредственно может повлиять на устойчивое функционирование объекта критической инфраструктуры, к объектам критической информационной инфраструктуры.

Напомним, Украина поднялась на четыре позиции и заняла 25 место в Национальном индексе кибербезопасности (National Cybersecurity Index 2020).

Напомним, в марте 2020 года Национальный банк Украины обновил перечень системно важных банков.