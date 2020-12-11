НБУ визначив об'єкти критичної інфраструктури банківської системи

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національний банк України визначив критерії та порядок віднесення об’єктів в банківській системі до об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, НБУ визначив порядок віднесення об'єктів до критичної інформаційної інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, це зроблено на виконання повноважень, наданих НБУ "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".

Так, до об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України належать банки, стале функціонування яких забезпечує стабільність банківської системи, має суттєве значення для економіки та безпеки держави, функціонування суспільства, та які становлять значний суспільний інтерес. Зокрема, це Національний банк та банки, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

банк, який включено до переліку системно важливих банків;

банк, який включено до переліку банків України, уповноважених для роботи (здійснення операцій) в особливий період;

банк, у якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% від статутного капіталу банку.

Також НБУ сформував вимоги щодо віднесення інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі, кібератака на які безпосередньо може вплинути на стале функціонування об’єкта критичної інфраструктури, до об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Нагадаємо, Україна піднялася на чотири позиції та зайняла 25 місце у Національному індексі кібербезпеки (National Cybersecurity Index 2020).

Нагадаємо, в березні 2020 року Національний банк України оновив перелік системно важливих банків.