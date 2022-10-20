НБУ оновив прогноз падіння економіки України під час війни та відновлення у 2023-2024

Згідно з оновленим прогнозом, 2023 року економіка зросте на 4,0% (раніше прогнозувалося зростання на 5,5%), у 2024 році - на 5,2% (попередній прогноз - 4,9%).

Як зазначив Пишний, після глибокого спаду на початку війни економічна активність повільно відновлюється. Цьому сприяють подальше звільнення українських земель від російських окупантів, адаптація бізнесу до нових умов та робота "зернового коридору".

Стримують відновлення економіки логістичні проблеми, руйнування потужностей підприємств, зниження реальних доходів громадян та нижчі показники сільського господарства.

За його словами, у 2023-2024 роках економіка відновлюватиметься поступово - темпами на рівні 4-5%.

"Закладене у прогноз ослаблення ризиків безпеки з середини 2023 року стане ключовим фактором майбутнього відновлення економіки. Крім того, суттєва бюджетна підтримка стимулюватиме споживчий попит та інвестиції у відновлення країни", - додав він.

Гальмуватимуть відновлення економіки значні втрати робочої сили та виробничих потужностей, високі світові ціни на енергоносії та суттєві потреби в імпорті на етапі післявоєнного відновлення, повідомив голова НБУ.