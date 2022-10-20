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НБУ обновил прогноз падения экономики Украины во время войны и восстановления в 2023-2024

Фото: Национальный банк Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 31,5%. В июле НБУ прогнозировал падение 33,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.

Согласно обновленному прогнозу, в 2023 году экономика вырастет на 4,0% (ранее прогнозировался рост на 5,5%), в 2024 году - на 5,2% (предыдущий прогноз - 4,9%).

Как отметил Пышный, после глубокого спада в начале войны экономическая активность медлительно восстанавливается. Этому способствуют дальнейшее освобождение украинских земель от российских оккупантов, адаптация бизнеса к новым условиям и работа "зернового коридора".

Сдерживают восстановление экономики логистические проблемы, разрушение мощностей предприятий, снижение реальных доходов граждан и более низкие показатели сельского хозяйства.

По его словам, в 2023-2024 годах экономика будет восстанавливаться постепенно - темпами на уровне 4-5%.

"Заложенное в прогноз ослабление рисков безопасности с середины 2023 года станет ключевым фактором будущего восстановления экономики. Кроме того, существенная бюджетная поддержка будет стимулировать потребительский спрос и инвестиции в восстановление страны", - добавил он.

Будут тормозить восстановление экономики значительные потери рабочей силы и производственных мощностей, высокие мировые цены на энергоносители и существенные потребности в импорте на этапе послевоенного восстановления, сообщил глава НБУ.

Напомним, МВФ прогнозирует, что экономика Украины сократится в 2022 году на 35%. Фонд пока не делает прогнозов на 2023 год.

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