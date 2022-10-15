МВФ назвав війну Росії проти України головною причиною економічних проблем у Європі

У 2022 році в Європі очікувалося високе економічне зростання та зниження темпів інфляції. Однак російське вторгнення в Україну змінило ситуацію, заявив Альфред Каммер, директор Європейського департаменту МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Каммера на прес-конференції, присвяченій економічним перспективам Європи.

Як зазначив Каммер, у 2022 році завдяки силі, координації та солідарності, виявленим у заходах у відповідь на COVID-19, Європа була на шляху до виходу з пандемії. Очікувалося, що інфляція, що росте, поступово знизиться в міру усунення вузьких місць на ринку сировинних товарів і поставок.

"Але вторгнення Росії в Україну повністю змінило цю картину, і тепер воно завдає все більших збитків економіці Європи. Потоки газу з Росії до Європи скоротилися більш ніж на 80% порівняно з 2021 роком. В результаті ціни на енергоносії підскочили і навряд чи скоро повернуться до довоєнного рівня", - сказав представник МВФ.

За його словами, цей шок умов торгівлі збільшив витрати фірм і спричинив кризу вартості життя. У відповідь більш вищу і стійку інфляцію центральні банки діяли рішуче, і фінансові умови стали жорсткішими.

Під дією цих сил перспективи Європи погіршали, очікується зниження темпів зростання, а інфляція залишиться високою. Прогнозується, що зростання ВВП у країнах Європи з розвиненою економікою знизиться з 3,2% у 2022 році до 0,6% у 2023 році, що передбачає перегляд у бік зниження на 2023 рік на 0,7 відсоткового пункту порівняно з прогнозами у липні.

У країнах Європи з ринком, що формується, також прогнозується різке зниження темпів зростання з 4,3% у 2022 році до 1,7% у 2023 році - перегляд у бік зниження на 1 процентний пункт.

"У конфліктних країнах втрати виробництва будуть дуже великими. ВВП України скоротиться більш ніж на третину у 2022 році, тоді як у Росії прогнозується, що до 2023 року ВВП буде приблизно на 10% нижчим, ніж довоєнні прогнози", - сказав Каммер.

За прогнозом МВФ, інфляція повинна неухильно знижуватися наступного року, але вона залишиться значно вищою за цілі центральних банків.

"Ми прогнозуємо загальну інфляцію на рівні близько 6% у країнах Європи з розвиненою економікою і 12% у країнах з економікою, що розвивається в 2023 році", - додав Каммер.