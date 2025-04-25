НБУ оновив оцінку швидкого завершення активних бойових дій та миру в Україні

НБУ не дає прогнозів щодо тривалості війни, але оцінює ризики для економіки. Ризики для прогнозу НБУ знову включають шанси швидшого завершення бойових дій. У порівнянні з макропрогнозом за січень вони не змінилися - менше 15%.

"Водночас зберігається і позитивний ризик щодо відносно швидкого досягнення справедливого миру для України зусиллями міжнародної спільноти, що суттєво поліпшить перспективи відновлення економіки", - йдеться в документі НБУ.

У січні НБУ заявляв, що позитивні ризики миру можуть реалізуватися "в близькій перспективі". Зараз відсутні будь-які припущення щодо термінів.

Припущення прогнозу

Центробанк оцінює як низьку ймовірність швидкої реалізації масштабного плану відбудови України (менше 15%). Така ж вірогідність швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури та пришвидшення євроінтеграційних процесів.

Натомість як висока (25-50%) оцінюється ймовірність таких процесів:

Поглиблення торговельних воєн: уповільнення економік основних торгових партнерів і зниження попиту на український експорт

Припинення дії угоди про безмитний режим торгівлі з ЄС

Ескалація бойових дій, подальші руйнування виробничих потужностей

Більший дефіцит / імпорт е/е та газу через подальші пошкодження енергетичної інфраструктури

Повернення до нормальних умов

Основним припущенням макропрогнозу НБУ є поступова нормалізація економічної діяльності впродовж наступних років. Швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування передусім залежатиме від характеру й тривалості війни, а також результатів зусиль із забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні.

"Війна, що триває, генерує ризики подальшого зниження економічного потенціалу, зокрема через втрати людей, територій і виробництв, що обмежує можливості швидкого економічного зростання. Воєнні ризики для України також посилюються зростанням геополітичної напруженості у світі", - йдеться в прогнозі.