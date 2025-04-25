НБУ оновив оцінку швидкого завершення активних бойових дій та миру в Україні

Швидке закінчення активних бойових дій в Україні оцінюється як малоймовірний ризик для оновленого макропрогнозу НБУ. Натомість існують високі ризики ескалації бойових дій, подальшого руйнування виробничих потужностей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2025 року).
НБУ не дає прогнозів щодо тривалості війни, але оцінює ризики для економіки. Ризики для прогнозу НБУ знову включають шанси швидшого завершення бойових дій. У порівнянні з макропрогнозом за січень вони не змінилися - менше 15%.
"Водночас зберігається і позитивний ризик щодо відносно швидкого досягнення справедливого миру для України зусиллями міжнародної спільноти, що суттєво поліпшить перспективи відновлення економіки", - йдеться в документі НБУ.
У січні НБУ заявляв, що позитивні ризики миру можуть реалізуватися "в близькій перспективі". Зараз відсутні будь-які припущення щодо термінів.
Центробанк оцінює як низьку ймовірність швидкої реалізації масштабного плану відбудови України (менше 15%). Така ж вірогідність швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури та пришвидшення євроінтеграційних процесів.
Натомість як висока (25-50%) оцінюється ймовірність таких процесів:
Основним припущенням макропрогнозу НБУ є поступова нормалізація економічної діяльності впродовж наступних років. Швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування передусім залежатиме від характеру й тривалості війни, а також результатів зусиль із забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні.
"Війна, що триває, генерує ризики подальшого зниження економічного потенціалу, зокрема через втрати людей, територій і виробництв, що обмежує можливості швидкого економічного зростання. Воєнні ризики для України також посилюються зростанням геополітичної напруженості у світі", - йдеться в прогнозі.
Нагадаємо, МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України 2025 року на 2-3% і прискорення зростання до 4,5% у 2026 році.