НБУ обновил оценку быстрого окончания активных боевых действий и мира в Украине

НБУ не дает прогнозов по продолжительности войны, но оценивает риски для экономики. Риски для прогноза НБУ снова включают шансы скорейшего завершения боевых действий. По сравнению с макропрогнозом за январь они не изменились - менее 15%.

"В то же время сохраняется и позитивный риск относительно быстрого достижения справедливого мира для Украины усилиями международного сообщества, что существенно улучшит перспективы восстановления экономики", - говорится в документе НБУ.

В январе НБУ заявлял, что положительные риски мира могут реализоваться "в близкой перспективе". Сейчас отсутствуют какие-либо предположения по срокам.

Предположения прогноза

Центробанк оценивает как низкую вероятность быстрой реализации масштабного плана восстановления Украины (менее 15%). Такая же вероятность быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры и ускорения евроинтеграционных процессов.

При этом высока (25-50%) вероятность таких процессов:

Углубление торговых войн: замедление экономик основных торговых партнеров и снижение спроса на украинский экспорт

Прекращение действия соглашения о беспошлинном режиме торговли с ЕС

Эскалация боевых действий, дальнейшие разрушения производственных мощностей

Больший дефицит/импорт э/э и газа из-за дальнейших повреждений энергетической инфраструктуры

Возвращение к нормальным условиям

Основным предположением макропрогноза НБУ является постепенная нормализация экономической деятельности в течение следующих лет. Скорость возвращения экономики к нормальным условиям функционирования прежде всего будет зависеть от характера и продолжительности войны, а также результатов усилий по обеспечению справедливого и длительного мира в Украине.

"Продолжающаяся война генерирует риски дальнейшего снижения экономического потенциала, в частности из-за потерь людей, территорий и производств, что ограничивает возможности быстрого экономического роста. Военные риски для Украины также усиливаются ростом геополитической напряженности в мире", - говорится в прогнозе.