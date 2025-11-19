НБУ оновив курс долара: скільки коштує валюта

Офіційний курс долара на 20 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0948 гривні за 1 долар.

З початку року курс року курс долара підвищився на 7 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. При цьому з 1 листопада курс долара став більшим на 12 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

Курс долара і євро на 20 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 20 листопада становить 48,7374 гривні. Єдина європейська валюта подешевшала. Порівняно з 19 листопада її вартість знизилася на 6 копійок.

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 18 листопада курс на момент закриття торгів становив 42,08-42,11 грн/долар (купівля-продаж). Порівняно із закриттям торгів 17 листопада курс долара не змінився.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 18 листопада не змінився і становить 42,30 гривні. Євро тим часом подешевшало на 4 копійки. На готівковому ринку його курс становить 49,15 гривні.