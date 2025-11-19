НБУ обновил курс доллара: сколько стоит валюта

Национальный банк Украины (НБУ) практически не изменил курс доллара к гривне. Стоимость валюты США осталась на уровне 19 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 20 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0948 гривны за 1 доллар.
С начала года курс года курс доллара повысился на 7 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара стал больше на 12 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.
Курс доллара и евро на 20 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)
Официальный курс евро на 20 ноября составляет 48,7374 гривны. Единая европейская валюта подешевела. По сравнению с 19 ноября ее стоимость понизилась на 6 копеек.
Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)
На межбанке 18 ноября курс на момент закрытия торгов составлял 42,08–42,11 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 17 ноября курс доллара не изменился.
Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 18 ноября не изменился и составляет 42,30 гривны. Евро, тем временем, подешевело на 4 копейки. На наличном рынке его курс составляет 49,15 гривны.
Замедление темпов инфляции может позволить Нацбанку немного ослабить гривну относительно доллара, считает руководитель проектов и программ инвестиционного направления "Ощадбанка" Сергей Ляшенко. "По нашим оценкам на конец года курс будет в диапазоне 41,50–42,70 гривны за доллар" - спрогнозировал он.