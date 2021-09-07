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НБУ официально зарегистрировал первые коллекторские компании в Украине

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины зарегистрировал первые пять компаний, которые получили статус коллекторских. Они зарегистрированы по новому закону, который вступил в силу в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений при урегулировании просроченной задолженности по потребительским кредитам.

Национальный банк Украины напомнил компаниям, которые планируют продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности за потребительскими кредитами, о необходимости подать документы для регистрации. Конечный срок - до 13 августа 2021 года.

Требование о регистрации коллекторских компаний появилась с введением 14 июля в действие закона по защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности. По данным НБУ, это позволит реформировать рынок коллекторских услуг в Украине. Ведь с задолженностью украинцев по потребительским кредитам будут иметь возможность работать исключительно компании с безупречной деловой репутацией, профессиональная руководителями, прозрачной структурой собственности.

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Национальный банк Украины