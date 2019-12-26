НБУ одержал промежуточную победу в деле ПриватБанка

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суд отказал компании в иске по поводу признания связанным лицом

Окружной административный суд города Киева 10 декабря 2019 года отказал ООО "САМТЕК-СЕРВИС" в отмене решения Национального банка об определении истца связанным с "ПриватБанком" лицом накануне его национализации. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как напомнили в НБУ, 13 декабря 2016 года Комиссия НБУ определила ООО "САМТЕК-СЕРВИС" связанным лицом. В дальнейшем средства, которые находились на счетах, открытых на имя ООО "САМТЕК-СЕРВИС", были обменяны на акции дополнительной эмиссии и проданы государству в процессе вывода неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка при участии государства.

Не согласившись срешением ООО "САМТЕК-СЕРВИС" обжаловало его в Окружном административном суде города Киева. Однако суд отказал в удовлетворении иска ввиду того, что:

НБУ наделен полномочиями принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком;

ООО "САМТЕК-СЕРВИС" является связанным с ПАО КБ "ПриватБанк" лицом, о чем последний периодически сообщал Национальному банку.

"Национальный банк надеется, что указанная судебная практика будет применяться другими судами во время рассмотрения соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с ПАО КБ "ПриватБанк". На сегодня в Национальный банк было подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПАО КБ "ПриватБанк", - говорится в сообщении.

Напомним, Шестой апелляционный административный суд перенес заседание по апелляции НБУ на решение Окружного админсуда г. Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка. Суд перенес заседание до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семи Суркисов.

Таким образом, судебное заседание состоится не раньше февраля 2020 года, поскольку большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года в рассмотрении кассационной жалобы "ПриватБанка", Минфина и НБУ на решения судов по делу об вкладах семи Суркисов в национализированном "ПриватБанке", а также о законности процедуры bail-in.