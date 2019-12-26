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НБУ здобув проміжну перемогу у справі ПриватБанку

Новини » Економіка     26.12.2019 - 17:54
НБУ здобув проміжну перемогу у справі ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд відмовив одній компанії у позові щодо визнання пов’язаною особою

Окружний адміністративний суд міста Києва 10 грудня 2019 року відмовив ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" у скасуванні рішення Національного банку про визначення позивача пов’язаною з "ПриватБанком" особою напередодні його націоналізації. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як нагадали в НБУ, 13 грудня 2016 року Комісія НБУ визначила ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" пов’язаною особою. У подальшому кошти, які знаходились на рахунках, відкритих на ім’я ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС", були обміняні на акції додаткової емісії та продані державі у процесі виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участі держави.

Не погодившись із зазначеним рішенням ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" оскаржило його у Окружному адміністративному суді міста Києва. Проте суд відмовив у задоволенні позову з огляду на те, що:

  • НБУ наділений повноваженнями щодо ухвалення рішення про визначення фізичних та юридичних осіб особами, пов’язаними з банком;
  • ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" є пов’язаною з ПАТ КБ "ПриватБанк" особою, про що останній періодично повідомляв Національний банк.

"Національний банк сподівається, що зазначена судова практика буде застосовуватись іншими судами під час розгляду відповідних позовів щодо оскарження питань пов’язаності з ПАТ КБ "ПриватБанк". На сьогодні до Національного банку було подано понад 40 позовів про оскарження пов’язаності з ПАТ КБ "ПриватБанк", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адміністративний суд переніс засідання щодо апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення "ПриватБанку" з ринку. Суд переніс засідання до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Таким чином, судове засідання відбудеться не раніше лютого 2020 року, оскільки велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року в розгляді касаційної скарги "ПриватБанку", Мінфіну і НБУ на рішення судів у справі про вклади сім'ї Суркісів у націоналізованому "ПриватБанку", а також про законність процедури bail-in.

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