НБУ очікує підвищення акцизів та тарифів на комуналку: коли це станеться

"На прогнозному горизонті поступово підвищуватимуться акцизи і тарифи у ЖКГ, однак терміни й параметри коригування останніх є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції", - йдеться в огляді

За прогнозом НБУ, у разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів у ЖКГ сформується додатковий внесок у показник інфляції, також виникнуть потреби в збільшенні субсидій для населення.

"Натомість тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск буде відкладено на майбутнє", - зазначили в НБУ.

Мораторій та тарифи

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, який не стосується електроенергії та холодної води.

За даними Держстату, у вересні 2024 року в порівнянні з вереснем минулого року тарифи на комуналку зросли на 18,7%. Основним чинником стало підвищення тарифів на електроенергію на 63,6%.

Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс до 4,32 грн/кВт-год.

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни. У післявоєнний період тарифи також зростатимуть.