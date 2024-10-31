НБУ очікує початку надходження 50 млрд доларів від російських активів вже найближчим часом

"Очікується, що цього року загальна сума міжнародного фінансування сягне 41,5 млрд доларів, а наступного - 38,4 млрд доларів", - сказав він.

За його словами, до кінця року очікується надходження понад 15 млрд доларів, з яких 4,8 млрд доларів за програмою SPUR зі Світовим банком за підтримки фінансування з боку США.

Як зазначив Пишний, міжнародні партнери суттєво наблизилися до надання Україні безповоротної позики, забезпеченої доходами від знерухомлених російських активів, обсягом до 50 млрд доларів у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans.

"Досягнення відповідних домовленостей, які дають Україні розраховувати на те, що ця сума буде доступна вже найближчим часом, вже у наступному році", - сказав він.

Голова НБУ нагадав, що інструмент було погоджено лідерами G7 на політичному рівні, і зараз він набуває "остаточних, на технічному рівні обрисів".

"Збереження зовнішньої підтримки разом із достатніми обсягами внутрішніх ринкових залучень дадуть змогу уряду й надалі покривати значний дефіцит бюджету без звернення до емісійного фінансування", - сказав він.