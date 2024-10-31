НБУ ожидает начала поступления 50 млрд долларов от российских активов в ближайшее время

"Ожидается, что в этом году общая сумма международного финансирования достигнет 41,5 млрд долларов, а в следующем – 38,4 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, до конца года ожидается поступление более 15 млрд долларов, из которых 4,8 млрд долларов по программе SPUR со Всемирным банком при поддержке финансирования США.

Как отметил Пышный, международные партнеры существенно приблизились к предоставлению Украине безвозвратного займа, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов, объемом до 50 млрд долларов в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans.

"Достижение соответствующих договоренностей, которые дают Украине рассчитывать на то, что эта сумма будет доступна уже в ближайшее время, уже в следующем году", – сказал он.

Глава НБУ напомнил, что инструмент был согласован лидерами G7 на политическом уровне, и сейчас он приобретает "окончательные, на техническом уровне очертания".

"Сохранение внешней поддержки вместе с достаточным объемом внутренних рыночных привлечений позволят правительству и дальше покрывать значительный дефицит бюджета без обращения к эмиссионному финансированию", - сказал он.