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НБУ ожидает начала поступления 50 млрд долларов от российских активов в ближайшее время

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз объемов международной помощи Украине. Безвозвратная помощь стран G7 за счет российских активов начнет поступать уже в ближайшее время.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

"Ожидается, что в этом году общая сумма международного финансирования достигнет 41,5 млрд долларов, а в следующем – 38,4 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, до конца года ожидается поступление более 15 млрд долларов, из которых 4,8 млрд долларов по программе SPUR со Всемирным банком при поддержке финансирования США.

Как отметил Пышный, международные партнеры существенно приблизились к предоставлению Украине безвозвратного займа, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов, объемом до 50 млрд долларов в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans.

"Достижение соответствующих договоренностей, которые дают Украине рассчитывать на то, что эта сумма будет доступна уже в ближайшее время, уже в следующем году", – сказал он.

Глава НБУ напомнил, что инструмент был согласован лидерами G7 на политическом уровне, и сейчас он приобретает "окончательные, на техническом уровне очертания".

"Сохранение внешней поддержки вместе с достаточным объемом внутренних рыночных привлечений позволят правительству и дальше покрывать значительный дефицит бюджета без обращения к эмиссионному финансированию", - сказал он.

 

Напомним, в июле НБУ ожидал привлечения международного финансирования в размере 38 млрд. долларов в 2024 году, 31,4 млрд долларов в 2025 году и 21,1 млрд долларов в 2026 году.

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