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НБУ обжалует в Кабмине назначение Пышного главой Ощадбанка без конкурса

Новости » Экономика    16.08.2019 - 14:40
НБУ обжалует в Кабмине назначение Пышного главой Ощадбанка без конкурса
Фото: Андрей Пышный (facebook.com pyshnyy)

Закон требует проведения конкурса для назначения главы правления государственного банка

Национальный банк Украины (НБУ) выражает глубокую обеспокоенность процедурой, по которой новоизбранный наблюдательный совет Ощадбанка продлил контракт с главой правления банка Андреем Пышным, и доведет свою позицию до Кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, статьей 7 закона "О банках и банковской деятельности", которой внедрена реформа корпоративного управления в госбанках, предусмотрен конкурсный порядок назначения главы правления. Вместо этого наблюдательный совет Ощадбанка без проведения конкурса принял решение продлить контракт с нынешним председателем правления на 5 лет.

"Свою позицию НБУ установленном порядке доведет до Кабинета министров Украины, который осуществляет полномочия собственника в отношении Ощадбанка", - говорится в сообщении.

Как заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, управление в государственных банках должно быть образцом для всей системы.

"Именно поэтому мы настаиваем на неукоснительном следованию духу и содержанию реформы корпоративного управления в государственных банках. Регулятор считает, что независимо от того, кто будет занимать должность главы правления, что несомненно является прерогативой наблюдательного совета, все процедуры, предусмотренные законом, должны быть соблюдены. И это является делом чести для новоизбранного наблюдательного совета", - подчеркнула Рожкова.

Как сообщало РБК-Украина, наблюдательный совет государственного Ощадбанка продлила полномочия Андрея Пышного в должности главы правления банка еще на ппять лет.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) отказался согласовывать кандидатуры большинства новоизбранных членов наблюдательного совета АО "Ощадбанк" и требует заменить их.

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