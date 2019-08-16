НБУ оскаржить в Кабміні призначення Пишного головою Ощадбанку без конкурсу

Фото: Андрій Пишний (facebook.com pyshnyy)

Закон вимагає проведення конкурсу для призначення голови правління державного банку

Національний банк України (НБУ) висловлює глибоке занепокоєння процедурою, за якою новообрана наглядова рада Ощадбанку продовжила контракт з головою правління Андрієм Пишним, і доведе свою позицію до Кабінету міністрів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, статтею 7 закону "Про банки і банківську діяльність", якою запроваджено реформу корпоративного управління у держбанках, передбачено конкурсний порядок призначення голови правління. Натомість, наглядова рада Ощадбанку без проведення конкурсу прийняла рішення продовжити контракт із нинішнім головою правління на 5 років.

"Свою позицію НБУ встановленому порядку доведе до Кабінету міністрів України, який здійснює повноваження власника щодо Ощадбанку", - йдеться в повідомленні.

Як заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, управління в державних банках має бути взірцем для всієї системи.

"Саме тому ми наполягаємо на неухильному слідуванню духу й змісту реформи корпоративного управління в державних банках. Регулятор вважає, що незалежно від того, хто обійматиме посаду голови правління, що безсумнівно є прерогативою наглядової ради, всі процедури, передбачені законом, мають бути дотримані. І це є справою честі для новообраної наглядової ради", - наголосила Рожкова.

Як повідомляло РБК-Україна, наглядова рада державного Ощадбанку продовжила повноваження Андрія Пишного на посаді голови правління банку ще на п'ять років.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) відмовився погоджувати кандидатури більшості новообраних членів наглядової ради АТ "Ощадбанк" и вимагає замінити їх.