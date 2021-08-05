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НБУ обязал всех коллекторов зарегистрироваться для продолжения работы на рынке

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины напомнил компаниям, которые планируют продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам, о необходимости подать документы для регистрации. Конечный срок - до 13 августа 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, НБУ рассматривает пакеты документов компаний в течение 30 рабочих дней со дня подачи. По результатам рассмотрения документов Национальный банк обязательно уведомляет заявителей об успешной регистрации или же об отказе в регистрации.

"В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября 2021 года, кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом", - говорится в сообщении.

Напомним, требование о регистрации коллекторских компаний появилась с введением 14 июля в действие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности". По данным НБУ, это позволит реформировать рынок коллекторских услуг в Украине. С задолженностью украинцев по потребительским кредитам будут иметь возможность работать исключительно компании с безупречной деловой репутацией, профессионально подходящими руководителями, прозрачной структурой собственности.

Регулятор будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.

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Национальный банк Украиныфинансы