НБУ зобов'язав усіх колекторів зареєструватися для продовження роботи на ринку

Національний банк України нагадав компаніям, які планують продовжувати надавати послуги із врегулювання заборгованості за споживчими кредитами, про необхідність подати документи для реєстрації. Кінцевий термін - до 13 серпня 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначається в повідомленні, НБУ розглядає пакети документів компаній упродовж 30 робочих днів з дня подання повного пакета документів. За результатами розгляду документів Національний банк обов’язково повідомляє заявників про успішну реєстрацію або ж про відмову в реєстрації.
"У разі відсутності у реєстрі колекторських компаній відомостей про юридичну особу після 14 жовтня 2021 року, кредитодавець чи новий кредитор зобов’язані будуть достроково розірвати договір з такою юридичною особою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вимога щодо реєстрації колекторських компаній з’явилася із введенням 14 липня в дію Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості". За даними НБУ, це дасть змогу реформувати ринок колекторських послуг в Україні. Адже із заборгованістю українців за споживчими кредитами матимуть можливість працювати виключно компанії із бездоганною діловою репутацією, професійно придатними керівниками, прозорою структурою власності.
Регулятор буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.