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НБУ зобов'язав усіх колекторів зареєструватися для продовження роботи на ринку

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Україна, Четвер 05 серпня 2021 10:54
НБУ зобов'язав усіх колекторів зареєструватися для продовження роботи на ринку Фото: НБУ зобов'язав усіх колекторів зареєструватися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України нагадав компаніям, які планують продовжувати надавати послуги із врегулювання заборгованості за споживчими кредитами, про необхідність подати документи для реєстрації. Кінцевий термін - до 13 серпня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомленні, НБУ розглядає пакети документів компаній упродовж 30 робочих днів з дня подання повного пакета документів. За результатами розгляду документів Національний банк обов’язково повідомляє заявників про успішну реєстрацію або ж про відмову в реєстрації.

"У разі відсутності у реєстрі колекторських компаній відомостей про юридичну особу після 14 жовтня 2021 року, кредитодавець чи новий кредитор зобов’язані будуть достроково розірвати договір з такою юридичною особою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вимога щодо реєстрації колекторських компаній з’явилася із введенням 14 липня в дію Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості". За даними НБУ, це дасть змогу реформувати ринок колекторських послуг в Україні. Адже із заборгованістю українців за споживчими кредитами матимуть можливість працювати виключно компанії із бездоганною діловою репутацією, професійно придатними керівниками, прозорою структурою власності.

Регулятор буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.

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