В НБУ объяснили резкое падение курса гривны в начале 2022 года

Преобладание спроса на валюту в начале 2022 года было вызвано двумя факторами. Первый геополитический, второй - сезонный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Ситуация на валютном рынке была турбулентной. Я бы не использовал слова "паника". Наложились два фактора: первый - это геополитика, второй это то, что в январе у нас всегда каждый год сезонный всплеск на валюту, связанный с большими бюджетными расходами в декабре прошлого года", - сказал он.

Как отметил Лупин, в декабре Минфин потратил 76 млрд гривен, часть этих средств через некоторое время ушла на валютный рынок.

"Эти два фактора объясняют рост спроса на валютном рынке в январе", - добавил он.