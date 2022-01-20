У НБУ пояснили різке падіння курсу гривні на початку 2022 року

Переважання попиту на валюту на початку 2022 року було викликано двома факторами. Перший геополітичний, другий - сезонний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"Ситуація на валютному ринку була турбулентною. Я б не використовував слова "паніка". Наклалися два фактори: перший - це геополітика, другий це те, що в січні у нас завжди кожного року сезонний сплеск на валюту, пов'язаний з великими бюджетними витратами в грудні минулого року", - сказав він.
Як зазначив Лупін, в грудні Мінфін витратив 76 млрд гривень, частина цих коштів через деякий час пішла на валютний ринок.
"Оці два фактори пояснюють зростання попиту на валютному ринку в січні", - додав він.
Водночас голова НБУ Кирило Шевченко повідомив, що НБУ бачив "агресивну" купівлю валюти лише з боку нерезидентів, які продали українські ОВДП та виходили з країни під впливом геополітичних факторів.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 10-14 січня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 330,70 млн доларів.
Максимуму на міжбанку курс досяг 18 січня, коли він піднявся до рівня 28,50 гривень.