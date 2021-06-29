В НБУ объяснили отказ от повышения учетной ставки из-за всплеска инфляции

Сторонники сохранения ставки обратили внимание на то, что значительное влияние на майское ускорение инфляции имели факторы предложения преимущественно краткосрочного характера.

"Резкое подорожание отдельных составляющих потребительского набора, вроде газа или масла, не должно автоматически приводить к монетарной реакции со стороны НБУ. Тем более, что уже осенью ожидается замедление инфляции из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения и лучших урожаев", - говорится в сообщении.

Кроме того, позитивом является определенная стабилизация инфляционных ожиданий граждан и бизнеса в последние месяцы. В дальнейшем улучшению ожиданий будет способствовать также эффект от укрепления гривны и постепенное исчерпание психологического эффекта от повышения цен, которое уже произошло, отметили в НБУ.

При обсуждении прогнозной траектории учетной ставки мнения членов КМП разделились пополам.

По мнению пятерых участников дискуссии, НБУ придется в дальнейшем повышать учетную ставку в этом году, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели 5% в 2022 году. Зато другая половина участников не исключает, что предыдущие повышения учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер могут оказаться достаточными для ослабления инфляционного давления.