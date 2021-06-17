НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне, несмотря на скачок инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых с 18 июня 2021 года. Таким образом, НБУ прервал цикл повышения ставок, начатый в марте.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube .

Как напомнил Шевченко, в мае рост потребительских цен достиг 9,5% в годовом измерении.

По его словам, ускорение ценовой динамики связано прежде всего с тенденциями на мировых товарных рынках, в частности с подорожанием природного газа и подсолнечного масла. Значительный вклад имела также низкая база сравнения прошлого года.

"Однако признаков усиления фундаментального инфляционного давления свыше прогноза сейчас не наблюдается", - сказал он.

Шевченко отметил, что НБУ в дальнейшем готов повышать учетную ставку, если существеннее усиление фундаментального инфляционного давления и ухудшения ожиданий представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.

"Следующее решение по учетной ставке будет приниматься с учетом обновленного макроэкономического прогноза, которое будет опубликовано в июле 2021 года", - сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить с 5 марта 2021 года учетную ставку с 6,0% до 6,5% годовых. Ставка была повышена впервые с апреля 2019 года. Затем НБУ повысил учетную ставку с 16 апреля до 7,5% годовых.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.