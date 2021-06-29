У НБУ пояснили відмову від підвищення облікової ставки через сплеск інфляції

Прихильники збереження ставки звернули увагу на те, що значний вплив на травневе прискорення інфляції мали чинники пропозиції переважно короткострокового характеру.

"Різке подорожчання окремих складових споживчого набору, на кшталт газу чи олії, не має автоматично призводити до монетарної реакції з боку НБУ. Тим паче, що вже восени очікується сповільнення інфляції через поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння та кращі врожаї", - йдеться в повідомленні.

Крім того, позитивом є певна стабілізація інфляційних очікувань громадян і бізнесу останніми місяцями. Надалі поліпшенню очікувань сприятиме також ефект від зміцнення гривні та поступове вичерпання психологічного ефекту від підвищення цін, яке вже відбулося, зазначили в НБУ.

Під час обговорення прогнозної траєкторії облікової ставки думки членів КМП розділилися навпіл.

На думку п'ятьох учасників дискусії, НБУ доведеться надалі підвищувати облікову ставку в цьому році, щоб забезпечити повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році. Натомість інша половина учасників не виключає, що попередні підвищення облікової ставки та згортання антикризових монетарних заходів можуть виявитися достатніми для послаблення інфляційного тиску.