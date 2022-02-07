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НБУ объяснил сокращение резервов Украины в начале 2022 года

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Украина, Понедельник 07 февраля 2022 12:42
НБУ объяснил сокращение резервов Украины в начале 2022 года Фото: НБУ назвал причины падения резервов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины за январь 2022 года сократились на 5,3% до 29 287,1 млн долларов. Падение обусловлено прежде всего валютными интервенциями НБУ для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"В январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту прежде всего из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди других причин - сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители на мировых рынках", - говорится в сообщении.

С целью сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий Национальный банк продавал валюту. Это дало возможность утолить временный всплеск спроса на валютном рынке, и в конце месяца ситуация нормализовалась, а НБУ вернулся к покупке валюты, добавили в НБУ.

В целом в январе НБУ купил на валютном рынке 197,7 млн долларов, продал - 1 511,2 млн долларов. Объемы чистой продажи валюты Национальным банком составили 1 313,5 млн долларов.

Кроме того, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению долга в иностранной валюте в январе составил 416,8 млн долларов. Валютные поступления в пользу правительства составили 146,9 млн долларов, в том числе 143,4 млн долларов поступили от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение января 2022 года сократился на 1 653,84 млн долларов (на 5,3%). На 1 февраля размер резервов составил 29 287,11 млн долларов.

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Национальный банк Украины
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