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НБУ пояснив скорочення резервів України на початку 2022 року

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Україна, Понеділок 07 лютого 2022 12:42
НБУ пояснив скорочення резервів України на початку 2022 року Фото: НБУ назвав причини падіння резервів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України за січень 2022 року скоротилися на 5,3% до 29 287,1 млн доларів. Падіння зумовлене насамперед валютними інтервенціями НБУ для згладжування надмірних коливань на валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"У січні на валютному ринку відчутно зріс попит на валюту насамперед через погіршення інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження. Серед інших причин - сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії на світових ринках", - йдеться в повідомленні.

З метою згладжування надмірних коливань на валютному ринку і недопущення погіршення девальваційних та інфляційних очікувань Національний банк продавав валюту. Це дало змогу вгамувати тимчасовий сплеск попиту на валютному ринку, й наприкінці місяця ситуація нормалізувалася, а НБУ повернувся до купівлі валюти, додали в НБУ.

Загалом у січні НБУ купив на валютному ринку 197,7 млн доларів, продав - 1 511,2 млн доларів. Обсяги чистого продажу валюти Національним банком становили 1 313,5 млн доларів.

Крім того, загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення боргу в іноземній валюті в січні становив 416,8 млн доларів. Натомість валютні надходження на користь уряду становили 146,9 млн доларів, зокрема 143,4 млн доларів надійшли від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом січня 2022 року скоротився на 1 653,84 млн доларів (на 5,3%). На 1 лютого розмір резервів склав 29 287,11 млн доларів.

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Національний банк України
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