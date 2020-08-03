В НБУ обосновали сохранение учетной ставки на исторически низком уровне

Во время заседания Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины 22 июля сохранение учетной ставки на уровне 6% поддержали 7 из 10 членов КМП. Еще трое высказались за снижение ставки до 5,5%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, члены КМП считают, что экономика начинает выходить из кризиса, но все еще нуждается в стимулирующей монетарной политике. В условиях высокого уровня неопределенности с распространением коронавируса граждане и предприятия вероятно и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях. Это будет тормозить восстановление деловой активности. Соответственно, экономика нуждается в стимулирующей монетарной политике.

В то же время в последние месяцы произошел разворот инфляционного тренда. Подорожание энергоносителей на мировых рынках и постепенное восстановление спроса ускорили рост цен. По итогам этого года инфляция будет близкой к цели НБУ в 5%. Но в 2021 году она может вырасти ближе к верхней границе целевого диапазона в 5%+/-1 в.п.

"В таких условиях сохранение учетной ставки на уровне 6% является оптимальным решением. С одной стороны, учетная ставка держится на рекордно низком уровне и оставляет банкам достаточное пространство для дальнейшего снижения депозитных и кредитных ставок. Предыдущие снижения учетной ставки все еще не отразились в полной мере в банковских ставках. С другой стороны, так решение направлено на обеспечение умеренной инфляции в 2021-2022 гг., что важно для устойчивого роста экономики", - говорится в сообщении.

Члены КМП также по-разному видят дальнейшую траекторию ставки. Пять членов КМП ожидают сохранения ставки на текущем уровне по крайней мере до конца 2020 года. Трое видят потенциальное пространство для дальнейшего снижения в краткосрочной перспективе. Двое предположили возможность повышения ставки уже в конце текущего года.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6,0% годовых с 24 июля 2020 года. Таким образом, ставка осталась на минимальном в истории уровне Украины.

Отметим, НБУ отказался от снижения учетной ставки до конца года. Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что ставка НБУ (6,0%) находится ниже нейтрального уровня, то есть Украина уже находится в фазе м'какой монетарной политики.