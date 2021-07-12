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НБУ обновил рейтинг прибыльности банков

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 15:59
НБУ обновил рейтинг прибыльности банков Фото: рейтинг прибыльности банков возглавил ПриватБанк (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-май 2021 года получили 23,841 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 8,691 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором российский государственный Сбербанк - 1,940 млрд гривен, на третьем банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк 1,870 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 1,652 млрд гривен и банк иностранным капиталом Универсал Банк - 1,354 млрд гривен.

НБУ обновил рейтинг прибыльности банков

По данным НБУ, 63 из 73 банков получили прибыль на сумму 24,041 млрд гривен, а 10 банков показали убытки на 200 млн гривен.

Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-мае 2021 года составила 23,841 млрд гривен. Это на 17,7% меньше, чем годом ранее (28,964 млрд гривен).

Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.

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прибыль рейтинг Национальный банк Украины
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