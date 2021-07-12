НБУ оновив рейтинг прибутковості банків

Платоспроможні банки України за січень-травень 2021 року отримали 23,841 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює державний ПриватБанк, який заробив 8,691 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, на другому російський державний Сбербанк - 1,940 млрд гривень, на третьому банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк - 1,870 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 1,652 млрд гривень і банк іноземним капіталом Універсал Банк - 1,354 млрд гривень.

За даними НБУ, 63 з 73 банків отримали прибуток на суму 24,041 млрд гривень, а 10 банків показали збитки на 200 млн гривень.