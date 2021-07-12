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НБУ оновив рейтинг прибутковості банків

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Україна, Понеділок 12 липня 2021 15:59
НБУ оновив рейтинг прибутковості банків Фото: рейтинг прибутковості банків очолив ПриватБанк (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Платоспроможні банки України за січень-травень 2021 року отримали 23,841 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює державний ПриватБанк, який заробив 8,691 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому російський державний Сбербанк - 1,940 млрд гривень, на третьому банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк - 1,870 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 1,652 млрд гривень і банк іноземним капіталом Універсал Банк - 1,354 млрд гривень.

НБУ оновив рейтинг прибутковості банків

За даними НБУ, 63 з 73 банків отримали прибуток на суму 24,041 млрд гривень, а 10 банків показали збитки на 200 млн гривень.

Нагадаємо, прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-травні 2021 року склала 23,841 млрд гривень. Це на 17,7% менше, ніж роком раніше (28,964 млрд гривень).

Відзначимо, рейтинг за прибутковістю за 2020 рік очолював державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень. На другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривень, на третьому - державний Ощадбанк-2,832 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,634 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривень.

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