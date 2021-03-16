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НБУ обновил рейтинг прибыльности банков

Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь 2021 года получили 4,050 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 1,535 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 380 млн гривен, на третьем частный ПУМБ - 338 млн гривен

По данным НБУ, 63 из 73 банков получили прибыль на сумму 4,097 млрд гривен, а 10 банков показали убытки на 48 млн гривен.

Напомним, прибыль украинских банков в январе 2021 года составила 4,050 млрд гривен. Это на 38,6% меньше, чем годом ранее (6,592 млрд гривен).

Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.

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