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НБУ обновил рейтинг прибыльности банков

Киев, Вторник 08 декабря 2020 17:11
НБУ обновил рейтинг прибыльности банков
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Банки Украины за январь-октябрь 2020 года получили 42,991 млрд гривен прибыли до налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 22,848 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк - 4,799 млрд гривен, на третьем - банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 4,197 млрд гривен.

Далее идут частный ПУМБ - 2,805 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 2,147 млрд гривен.

По данным НБУ, 62 из 74 банков получили прибыль на сумму 47,143 млрд гривен, а 12 банков показали убытки на 4,152 млрд гривен.

Рекордный убыток зафиксировал государственный Укрэксимбанк - 3,173 млрд гривен.

НБУ обновил рейтинг прибыльности банков

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года в Украине насчитывалось 7329 действующих структурных подразделений банков. По сравнению с началом года их число сократилось на 673.

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков в январе-октябре 2020 года составила 39,828 млрд грн. Это на 23,4% меньше, чем годом ранее (51,992 млрд грн).

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