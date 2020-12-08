НБУ поновив рейтинг прибутковості банків

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Банки України за січень-жовтень 2020 року отримали 42,991 млрд гривень прибутку до оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 22,848 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ.

За даними НБУ, на другому місці також державний Ощадбанк - 4,799 млрд гривень, на третьому - банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 4,197 млрд гривень.

Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,805 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК - 2,147 млрд гривень.

За даними НБУ, 62 з 74 банків отримали прибуток на суму 47,143 млрд гривень, а 12 банків показали збитки на 4,152 млрд гривень.

Рекордний збиток зафіксував державний Укрексімбанк - 3,173 млрд гривень.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2020 року в Україні налічувалося 7329 діючих структурних підрозділів банків. У порівнянні з початком року їх кількість скоротилася на 673.

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків у січні-жовтні 2020 року склала 39,828 млрд грн. Це на 23,4% менше, ніж роком раніше (51,992 млрд грн).