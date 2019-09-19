НБУ обновил рейтинг крупнейших кредиторов Украины

Национальный банк Украины обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 июня 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ общий объем долга частного сектора в конце II квартала 2019 года составляет 42994 млн долларов (без кроме еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

В географическом разрезе самая большая часть долга приходится на Кипр - 21505 млн долларов. Далее идут Великобритания - 6213 млн долларов, и Нидерланды - 2081 млн долларов.

Географическая структура внешней задолженности по кредитам частного сектора (ТОП-10)

Данные: НБУ

Напомним, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины на конец II квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 1,555 млрд долларов - с 113,956 млрд долларов до 115,511 млрд долларов.

По данным НБУ, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III-IV кварталы 2019 года должны выплатить 8,975 млрд долларов, из которых 6,773 млрд долларов - основанная сумма долга, 2,202 млрд долларов - проценты.