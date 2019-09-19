НБУ поновив рейтинг найбільших кредиторів України

Національний банк України оприлюднив дані про зовнішню заборгованість українських підприємств станом на 30 червня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За даними НБУ, загальний обсяг боргу приватного сектора наприкінці II кварталу 2019 року становить 42994 млн доларів (без крім єврооблігацій і кредитів, наданих під гарантію уряду).

У географічному розрізі найбільша частка боргу припадає на Кіпр - 21505 млн доларів. Далі йдуть Велика Британія - 6213 млн доларів, Нідерланди - 2081 млн доларів.

Географічна структура зовнішньої заборгованості за кредитами приватного сектору (ТОП-10)

Дані: НБУ

Нагадаємо, за даними НБУ, валовий зовнішній борг України на кінець II кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 1,555 млрд доларів - з 113,956 млрд доларів до 115,511 млрд доларів.

За даними НБУ, уряд, центральний банк, підприємства та банки за III-IV квартали 2019 року повинні виплатити 8,975 млрд доларів, з яких 6,773 млрд доларів - заснована сума боргу, 2,202 млрд доларів - відсотки.