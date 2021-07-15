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НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений: кто лидирует

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 6895 действующих структурных подразделений банков. С начал года их число сократилось на 239 (на 3,4%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество не изменилось за последние три месяца.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1743) и ПриватБанке (1574). Однако эти два банк продолжают активно сокращать свою сеть.

Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль (396) и государственный Укргазбанк (269). Замыкает пятерку банк с иностранным капиталом УкрСиббанк (260).

Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-май 2021 года получили 23,841 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 8,691 млрд гривен.

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банкиНациональный банк Украины