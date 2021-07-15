НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений: кто лидирует

По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество не изменилось за последние три месяца.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1743) и ПриватБанке (1574). Однако эти два банк продолжают активно сокращать свою сеть.

Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль (396) и государственный Укргазбанк (269). Замыкает пятерку банк с иностранным капиталом УкрСиббанк (260).