НБУ оновив рейтинг банків за кількістю відділень: хто лідирує

За даними НБУ, в Україні налічувалося 73 діючих банків, і їх кількість не змінилася за останні три місяці.

Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1743) і Приватбанку (1574). Однак ці два банк продовжують активно скорочувати свою мережу.

Далі з великим відривом йде банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль (396) та державний Укргазбанк (269). Замикає п'ятірку банк з іноземним капіталом УкрСиббанк (260).