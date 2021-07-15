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НБУ оновив рейтинг банків за кількістю відділень: хто лідирує

Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 липня 2021 року в Україні налічувалося 6895 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їх число скоротилося на 239 (на 3,4%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, в Україні налічувалося 73 діючих банків, і їх кількість не змінилася за останні три місяці.

Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1743) і Приватбанку (1574). Однак ці два банк продовжують активно скорочувати свою мережу.

Далі з великим відривом йде банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль (396) та державний Укргазбанк (269). Замикає п'ятірку банк з іноземним капіталом УкрСиббанк (260).

Нагадаємо, платоспроможні банки України за січень-травень 2021 року отримали 23,841 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює Державний ПриватБанк, який заробив 8,691 млрд гривень.

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банкиНаціональний банк України