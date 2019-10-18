НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений

По состоянию на 1 октября 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков, и это число не изменилось по сравнению с прошлым кварталом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные квартальной отчетности Национального банка.

Количество действующих структурных подразделений за третий квартал 2019 года сократилось на 64 - с 8269 до 8205 отделений.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных "Ощадбанке" (2471) и "ПриватБанке" (1974). Далее с большим отрывом идут частные "Райффайзен Банк Аваль" (496) и "УкрСиббанк" (291). На пятом месте - государственный "Укргазбанк" (248).

Банковские отделения:

Денные: НБУ

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков. Количество действующих структурных подразделений за второй квартал 2019 года сократилось на 180 - с 8449 до 8269 отделений

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.